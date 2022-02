Ideale moment voor revanche: ploeg-in-vorm Napoli (met Dries Mertens in de basis?) gaat op zoek naar eerste zege tegen Barcelona

Een Champions League-affiche in de Europa League: dat is de clash tussen Barcelona en Napoli. De Catalanen willen ondanks hun moeilijke seizoen via winst in de Europa League het Champions League-ticket voor volgend seizoen veiligstellen. Maar dan moet Barça wel voorbij Napoli, dat wél in vorm is.

Barcelona mag dan wel de enige eerdere confrontatie met Napoli met duidelijke cijfers hebben gewonnen, op zijn lauweren zal coach Xavi niet rusten. Want de waardeverhoudingen tussen beide ploegen liggen intussen iets anders. Barcelona kent een minder seizoen en moet het tegenwoordig doen zonder Lionel Messi, terwijl Napoli wel een topseizoen kent. In de enige eerdere confrontatie tussen beide ploegen, in 2019-2020, speelde Barça in de knock-outfase van de Champions League eerst 1-1 gelijk, om daarna in eigen huis met 3-1 te winnen.

Dries Mertens slaagde er toen in om te scoren en vanavond mag hij opnieuw hopen op een basisplaats. Onze landgenoot moet het bij Napoli tegenwoordig vooral doen met invalbeurten, maar aanvaller nummer één Victor Osimhen is onzeker voor vanavond. Hij kampt met een overbelasting aan de rechterknie en ontbrak gisteren op de laatste training voor de wedstrijd. De aanvaller zit wel in de selectie, dus wordt het afwachten wie aan de aftrap verschijnt.

© ISOPIX

Maar Mertens en Osimhen zijn niet de enigen die voor aanvallend gevaar kunnen zorgen bij Napoli. Barcelona let ook maar beter op voor Lorenzo Insigne. Die zal zich nog een laatste keer willen tonen op het Europese toneel. De Italiaanse aanvaller verlaat deze zomer immers Napoli voor een avontuur in de Amerikaanse MLS bij Toronto. Het MLS-seizoen begint al in maart, dus wilde Toronto Insigne dan al ter beschikking hebben. Maar Insigne weigerde en wil koste wat het kost eerst het seizoen bij Napoli afwerken.

Maradona eren

Napoli is overigens nog op twee fronten actief. Naast de Europa League doet het nog volop mee in de Italiaanse titelstrijd. Barcelona daarentegen is al lang uitgeschakeld voor de titel in La Liga. Het is dus maar beter op zijn hoede, want Napoli aast op die eerste overwinning ooit tegen Barça. Het duel tussen twee ploegen die niet zouden misstaan in de knock-outfase van de Champions League zal er in ieder geval een zijn op het scherpst van de snee. En met symbolische waarde, want Diego Armando Maradona schreef voetbalgeschiedenis met beide ploegen. Wie wil hem het hardst eren?