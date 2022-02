Yves Vanderhaeghe vindt dat hij nog steeds past bij ‘dataclub’ KV Oostende : “Ik ben het beu om op mijn 52ste nog elke keer te moeten uitleggen waarvoor ik sta”

Yves Vanderhaeghe (52) is begonnen aan zijn tweede passage als hoofdcoach van KV Oostende. Toen we hoorden dat hij Alexander Blessin zou opvolgen, fronsten we toch even de wenkbrauwen. Niet omdat we twijfelen aan zijn kwaliteiten, wél omdat Vanderhaeghe en Blessin twee verschillende types zijn. “Natuurlijk hangt er aan elke trainer een etiket vast.”

“Ik heb eerst en vooral veel tijd doorgebracht met vrienden en familie”, vertelt Yves Vanderhaeghe als we hem bij aanvang van het interview vragen waar hij zich de laatste maanden mee bezighield. “Dat was eens nodig, want ik heb ook mijn papa verloren. Samen met mijn dochter, vriendin en zus ben ik op reis geweest. Dat heeft wel deugd gedaan.” Tien dagen geleden stond Vanderhaeghe nog op de skilatten. “Natuurlijk heb ik ook veel gesport, daar ben ik nog steeds zwaar aan verslaafd. Padellen, tennissen, lopen en vorige week ben ik zelfs nog drie dagen gaan skiën. Zo zie je maar hoe snel het kan gaan.”

Begrijp je dat wij verrast waren toen KV Oostende jou terughaalde?

“Meestal, als men een trainer verwacht, wordt het toch iemand anders. Je moet daar niet te veel over nadenken. Ze zijn uiteindelijk bij mij terechtgekomen en ze waren redelijk overtuigend dat ze mij de geschikte persoon vonden.”

Wij hadden meer een ‘datacoach’ verwacht. Je leek na je vertrek bij Cercle Brugge aan te geven dat data niet helemaal jouw ding is.

“Gauthier Ganaye (CEO van KV Oostende, red.) is me komen halen omdat Cercle Brugge dit jaar met meer pressing speelt dan KV Oostende. Ze weten hier heel goed waarvoor ik sta en wat ik in het verleden al bewezen heb. Natuurlijk hangt er aan elke trainer een etiket vast. Het is niet zo dat ik absoluut niet naar data kijk, maar er waren gewoon sommige dingen waarvan ik bij Cercle vond dat ze misschien wat overdreven. Data wordt ook vooral gebruikt in de rekrutering van spelers, de trainer wordt daar redelijk vrij in gelaten. Maar als je als coach in de eerste vier jaar Play-off 1 haalt en jezelf nog altijd moet verantwoorden als je vier jaar later geen Play-off 1 meer speelt … Er zijn coaches die nog maar één keer of geen enkele keer Play-off 1 gehaald hebben die zich niet moeten verantwoorden. Ik ben het beu om op mijn 52ste nog elke keer te moeten uitleggen waarvoor ik sta en wat ik doe.”

Yves Vanderhaeghe is weer onder dak sinds zijn ontslag bij Cercle, eind november. “Ik heb veel tijd doorgebracht met vrienden en familie. Dat deed deugd.” — © Simon Mouton

We hoorden waaien dat er een serieuze premie voorzien is in je contract als KV Oostende zich redt. Klopt dat?

“Dat is absoluut niet waar. Ik krijg nul euro als we ons redden. Wel is er een premie als we nog bij de eerste acht eindigen. Dju toch, ik ben dat eigenlijk vergeten te vragen. Ik had jou moeten meenemen naar de contractonderhandelingen. (lacht) Vorig jaar bij Cercle Brugge had ik wel een premie, maar toen stonden we er ook een pak slechter voor.”

Je mag wel een assistent kiezen. Heb je gepolst bij je goede vriend Olivier Deschacht?

“Ik heb hem al gehoord, maar ik denk niet dat Oli geïnteresseerd is. Ook Thomas Buffel heb ik even aan de lijn gehad. Die jongens hebben volgens mij vroeg of laat sowieso nog toekomst in de voetbalwereld. Voor mij is het ook vervelend om iemand te vragen die je maar vier maanden werkzekerheid kan bieden. Ik heb wel iemand naar voor geschoven en nu zijn ze bezig met de onderhandelingen. Ik hoop dat het snel in orde komt.”

Je moet hier meteen knopen doorhakken. Het bestuur wil miljoenen maken van Makhtar Gueye, maar die ligt niet goed in de spelersgroep. Zijn discipline is vaak ondermaats en naar verluidt staat hij te zwaar.

“Dat hij te zwaar zou staan, daar heb ik nog niets van gemerkt of gehoord. Maar over al die andere dingen hebben ze mij ook geïnformeerd. Makhtar is zeker niet de gemakkelijkste jongen, dat weten we en dat zie je ook op het veld. Ook als coach van Cercle zie je dat hij emotioneel is en dat mag je net niét zijn op een voetbalveld. Ik denk dat ik in het verleden al bewezen heb een goede peoplemanager te zijn. Of het met Makhtar ook gaat lukken? Dat denk ik wel. Het is wel een troef dat ik ook Frans spreek. Tot nu toe was hij telkens op training en waren er geen problemen. Alleen vanmorgen (woensdag, red.) was hij wat te laat, maar dat kwam door een dopingcontrole. Hij had 70 milliliter geplast en ze hadden er 80 nodig.”

Nog zeven wedstrijden om het behoud veilig te stellen. En dan?

“Inderdaad, dat is het belangrijkste. Het is ook duidelijk dat het voor onze investeerders enkel interessant is als we in 1A spelen. Ik weet dat ik een contract heb voor vier maanden en we zien dan wel wat er nadien beslist wordt. In de twintig dagen na de laatste wedstrijd wordt er bekeken of we samen verdergaan of niet.”