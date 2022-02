Steeds meer fans willen Mickey en Minnie Mouse in hun leven: Walt Disney gaat woonwijken ontwikkelen in de Verenigde Staten

Hakuna Matata! Walt Disney gaat heuse woonwijken bouwen in de Verenigde Staten. De eerste wordt ontwikkeld in Rancho Mirage in Californië. Bedoeling is dat het de droomplek met huizen, villa’s en appartementen gelegen aan een turquoisekleurige lagune, uitgebreid wordt naar de rest van het land. “Meer en meer mensen zijn op zoek om Disney nog meer deel van hun leven te laten uitmaken.”

Walt Disney voert nu al volop promotie voor hun nieuwste fantasiewereld, op YouTube, televisie en in hun pretparken. Flashy promofilmpjes moeten de mensen warm maken voor wat nu nog een dorre woestijn is. Maar in Cotino, bij Rancho Mirage in Californië, herrijst binnenkort - een tijdstip is nog niet officieel bekendgemaakt- een nieuw dorp, met villa’s, eengezinswoningen en appartementen. “Een grote oase”, noemt Disney het, “met een lagune en helder turquoise water. Duurzaam gebouwd, met een laag water- en energieverbruik.”

Cotino zal de eerste woonwijk, vlakbij Palm Springs in Californië, heten. Het dorp moet de magie van Disney uitstralen. Want daar tekenen mensen voor, klinkt het. “Steeds meer fans willen nog meer Disney in hun leven.” Naast woningen, zullen er ook winkels komen, markten, restaurants, bars, discotheken, een hotel en een exclusief clubhuis, waar je je lid van kan maken. De zaken zijn gelegen aan een immense vijver met een strand. Wie er woont, zal ook kunnen deelnemen aan tal van activiteiten.

Volgens het bedrijf zullen er later in andere delen van het land gelijkaardig vastgoedprojecten opgezet worden. Daarvoor roept Disney ook een nieuw bedrijfsonderdeel in het leven, genaamd Storyliving by Disney.

© AFP

© REUTERS

Het is de bedoeling dat de experts die de pretparken van Disney hebben ontworpen, ook meewerken aan de aanleg van de nieuwe wijken. Maar of en in hoeverre zo’n wooncomplex straks doordrenkt zal zijn van die Disney-magie is nog niet duidelijk. Er zijn ook nog geen financiële details naar buiten gebracht.

Disney stond eerder al aan de basis van de Amerikaanse plaats Celebration, waar inmiddels bijna 10.000 mensen wonen. — © Shutterstock

Celebration

Het is niet voor het eerst dat Disney zich op woningen stort. In de jaren negentig ontwikkelde het bedrijf al Celebration in Florida. De stad was ontworpen om een droomplek te worden voor elke die hard Disney-fan. Met perfecte huizen, en kleurrijke gevels. Maar een succes werd het niet. Disney besloot alles te verkopen aan een bedrijf in New York. Celebration -vlakbij Disney’s pretparken in Orlando- bestaat nog steeds. Inmiddels wonen er 10.000 mensen. Voor de eerste nieuwe woonwijk in Californië zal Disney samenwerken met het in Arizona gevestigde DMB Development. Zij zijn gespecialiseerd in het opzetten van dit soort projecten.

