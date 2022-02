Stormschade en verkeershinder door storm Dudley in Duitsland

Storm Dudley veroorzaakt in Duitsland problemen. De brandweer in Berlijn heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat ze volgens de Duitse krant Die Welt veelvuldig uit moest rukken wegens stormschade. Elders in het land zijn vluchten geannuleerd en rijden treinen niet.

Op de Brocken, de hoogste berg in het noorden van Duitsland, werden volgens de Duitse weerdienst in de nacht van woensdag op donderdag windsnelheden van meer dan 120 kilometer per uur gemeten, met één uitschieter naar 152 kilometer per uur. Ook elders in het land is volgens de weerdienst sprake van “windsnelheden met orkaankracht”.

In Berlijn heeft de brandweer het druk met omgewaaide bomen en losse dakpannen door Ylenia, zoals de storm in Duitsland genoemd wordt. Er zijn geen meldingen van gewonden. Wel werd rond 02.30 uur de noodtoestand uitgeroepen, omdat de brandweer zowat veertig tot vijftig missies tegelijkertijd uit moest voeren.

Het Duitse treinverkeer ondervindt problemen door de storm, meldt spoorbedrijf Deutsche Bahn. Op meerdere trajecten rijden donderdagochtend geen treinen.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft wegens de storm uit voorzorg zeker twintig vluchten geannuleerd. Het gaat om vliegtuigen die zouden vertrekken vanuit Berlijn, Hamburg, München en Frankfurt.