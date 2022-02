Klimaatactivisten hebben het gemunt op Total-vestiging in Luik

Het hoofdkantoor van Total Energies in Luik en een tankstation van hetzelfde merk in Grivegnée zijn in de nacht van woensdag op donderdag het doelwit geworden van activisten van het collectief “Liège sans pub”. Die wilden daarmee “het ideologische discours van ‘groene energie’ in de huidige reclamecampagne van de oliemaatschappij aan de kaak stellen”, verklaren de activisten donderdag in een persbericht.