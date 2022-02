Grootste kolencentrale van Australië sluit wegens “niet meer rendabel”

De grootste kolencentrale van Australië sluit in 2025 de deuren omdat energieopwekking door middel van kolen “niet meer rendabel is”. Dat komt door de opkomst van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, laat het bedrijf in een verklaring aan de investeerders weten. De centrale, die ten noorden van Sydney ligt, is nu nog goed voor de elektriciteitsvoorziening van een kwart van alle inwoners van deelstaat New South Wales.