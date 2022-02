Ahold Delhaize betaalt fiscus 382 miljoen in dispuut

Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam. De Amerikaanse winkels zijn volgens de Belgische belastingen meer waard dan de Nederlanders ervoor betaalden.

De fiscus stuurde in december 2020 zijn aanmaning. Een verzet van Ahold Delhaize werd verworpen. Per jaar dat het niet met geld over de brug kwam, zou de belastingdienst 4 procent interest aan­rekenen. Nu betaalt Ahold Delhaize het geëiste bedrag alsnog, om te vermijden dat het nog meer moet betalen. Het bedrag omvatte al een boete van 10 procent.