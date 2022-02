Veiling van zeldzame blauwe diamant moet meer dan 50 miljoen euro opbrengen

Veilinghuis Sotheby’s verwacht dat een zeldzame blauwe diamant van 15,10 karaat een recordbedrag van bijna 50 miljoen euro kan opbrengen op een veiling. De diamant is geslepen uit een “uitzonderlijke ruwe steen” die in april 2021 in Zuid-Afrika werd gevonden, zei Sotheby’s woensdag.

“Zulke blauwe diamanten zijn uitzonderlijk zeldzaam, met slechts vijf exemplaren van meer dan 10 karaat die ooit op de veiling zijn gekomen, waarbij er geen enkele meer dan 15 karaat had”, aldus het veilinghuis.

De De Beers Cullinan Blue wordt in april geveild in Hongkong, en zal naar verwachting meer opbrengen dan de Blue Moon of Josephine, een 12,03-karaats blauwe diamant, die in 2015 voor 48,4 miljoen dollar onder de hamer ging.