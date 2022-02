Doorbraak in zicht bij internationaal overleg over nucleaire deal met Iran: “Overeenkomst dichterbij dan ooit”

Het internationale topoverleg over het Iraanse nucleaire programma lijkt af te stevenen op zijn climax. De Iraanse onderhandelaar Ali Bagheri Kani zei op Twitter dat een nieuwe overeenkomst na wekenlange onderhandelingen “dichterbij is dan ooit”. Hij beklemtoonde wel dat “er geen deal ligt tot we het over alles eens zijn”.

Een week geleden begonnen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen de nieuwe onderhandelingen over het herstel van het atoomakkoord uit 2015. Die deal wordt niet meer door Iran nageleefd omdat de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump wilde daarmee een bredere overeenkomst afdwingen waar ook onder meer het raketprogramma in was opgenomen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken zei woensdag dat zijn land “in de allerlaatste fase” zit van de onderhandelingen. Amerikaanse diplomaten zitten overigens niet rechtstreeks om de tafel met de Iraanse diplomaten. Collega’s uit andere landen treden op als tussenpersonen.

Ingewijden hebben al aangegeven dat een deal nu echt binnen handbereik lijkt te zijn. De volgende dagen zijn naar verwachting cruciaal. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zei in het parlement dat de Iraniërs knopen moeten doorhakken. “Of ze zorgen in de komende dagen voor een ernstige crisis, of ze accepteren de overeenkomst waarin de belangen van alle partijen veilig zijn gesteld.”