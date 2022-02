Dodentol van zware regenval in Rio de Janeiro loopt op tot 94

Na aardverschuivingen en overstromingen door hevige regenval is het dodental in het berggebied van Rio de Janeiro opgelopen tot zeker 94. Dat blijkt woensdag (lokale tijd) uit een verklaring van de regering van de deelstaat. Onder de slachtoffers zijn acht kinderen. Het persbureau Agência Brasil citeerde de burgemeester van Petrópolis, Rubens Bomtempo, die zei dat het aantal doden nog zou kunnen stijgen.

Honderden brandweerlieden en politieagenten werden ingezet. “Onze taak is nu om het leven in de stad weer op gang te brengen”, aldus gouverneur Cláudio Castro. “We hebben teams en machines gemobiliseerd en zullen alles doen wat nodig is om de stad weer op te bouwen en de pijn van de families van de slachtoffers te verzachten.”

Volgens de meteorologische omroep Climatempo viel dinsdag in zes uur meer regen dan voor de hele maand februari was verwacht. Hellingen gleden weg, auto’s werden meegesleurd door de watermassa’s en wegen raakten versperd.

© AFP

© AP

© AP

© AP