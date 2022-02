SJOTCAST SPECIAL. Johan Boskamp: “Zegt Franky Van der Elst dat ik hem tegen de muur heb geplakt? Hij had mij eerst geslagen”

Liever een goed verhaal dan een slappe analyse: dat is het motto van Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. In deze special: Johan Boskamp. Van schoffie bij Feyenoord tot icoon in Belgisch en Nederlands voetballand. “Mijn trainersdiploma? Behaald dankzij een krijtbord. Met de computer werken kan ik niet.”

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld.

