Bestuurder komt om het leven bij aanrijding door trein in Waaslandhaven

De bestuurder van een bestelwagen met een Britse nummerplaat is woensdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding in de Waaslandhaven.

Het ongeval gebeurde rond 20.15 uur op de Schoorhavenweg in Verrebroek. De bestuurder van een bestelwagen met een Britse nummerplaat dwarste er de sporen toen hij in de flank werd gegrepen door een aankomende goederentrein. De wagen werd vol in de flank geramd. De bestuurder van de bestelwagen was bij aankomst van de hulpdiensten nog wel bij bewustzijn, maar overleed bij zijn overbrenging naar het ziekenhuis.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Door het ongeval lag ook een deel van het drukke goederenverkeer in de Waaslandhaven gedurende enkele uren stil.