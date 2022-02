Premier De Croo houdt vast aan “grondige en systematische” analyse over kernuitstap

Premier Alexander De Croo blijft vasthouden aan de methode die binnen zijn regering is afgesproken om midden maart definitief te beslissen over de kernuitstap. “We kijken naar twee elementen: het garanderen van de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid. Dat doen we op een grondige en systematische manier. Maar het is logisch dat je met alle elementen rekening houdt, ook de meest recente evoluties.” Voor De Croo gaat het om een “feitelijke discussie”.

De Croo reageerde daarmee op onder anderen zijn eigen voorzitter bij Open Vld, Egbert Lachaert, die woensdag om extra adviezen vroeg over de potentiële impact van de Russische dreiging op het Belgische energiebeleid. “In die context kan geen enkel scenario begraven worden”, zei hij. CD&V-voorzitter Joachim Coens liet dan weer weten dat de energiefactuur voor hem de prioriteit is, en ook Conner Rousseau (Vooruit) klopte op die nagel. De verschillende partijvoorzitters reageerden daarmee op de werkgeversorganisaties, die woensdag een gezamenlijk pleidooi hielden om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden.

“De methode die is afgesproken, gaan we aanhouden”, zei De Croo donderdag. De regering sprak af zowel met de bevoorradingszekerheid als met de betaalbaarheid van de energiefacturen rekening te houden, en dat blijft ze ook doen. “We voeren een grondige en systematische analyse”, herhaalde De Croo verschillende keren. Op de uiteindelijk beslissing - definitief doorzetten met de volledige kernuitstap of twee centrales alsnog langer openhouden - wil hij niet vooruitlopen. Wel zal de regering dus ook met de “meest recente evoluties” rekening houden. Voor De Croo gaat het om een feitelijke discussie. “We kijken naar technische analyses. Ik heb de indruk dat dit onderwerp soms zeer zwaar gepolitiseerd wordt, en dat is volgens mij de foute benadering.”

Bij Groen zei voorzitter Meyrem Almaci woensdag dat haar partij voor “plan A” blijft gaan, de volledig kernuitstap. Haar partijgenoot en Kamerlid Wouter De Vriendt riep de andere politici donderdag, ook in De Ochtend, op om “het hoofd koel te houden en uit te voeren wat er werd beslist amper anderhalve maand geleden”. “Dat is een stuk zekerheid die we ook moeten geven aan de werkgevers”, zei hij.

Open brief

Intussen is een nieuwe groep van ondernemers, ingenieurs, academici en burgers opgestaan die in een open brief waarschuwt voor wat volgens hen de negatieve gevolgen van de kernuitstap zullen zijn. Ze spreken ook over enkele gamechangers: “de bouw van nieuwe gascentrales zal onze CO2-uitstoot drastisch doen toenemen”, “alle lichten staan op rood wat de toekomstige bevoorradingszekerheid betreft omwille van de geopolitieke spanningen met Rusland”, en “de prijsstijgingen die wij momenteel al zien, zullen bijdragen tot de uitholling van de concurrentiepositie van onze bedrijven en de burgers nog meer financiële problemen bezorgen”.

In hun open brief, die te raadplegen is op de website www.keepthelightson.be, vragen ze de federale regering om rekening te houden met het “voortschrijdend inzicht in deze materie” en volgende maand te beslissen om de levensduur van de centrales Doel 4 en Tihange 3 met minstens 10 jaar te verlengen, “terwijl we voluit gaan in de ontwikkeling van hernieuwbare energie”.