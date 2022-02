Schroevendraaier bovengehaald bij vechtpartij: twee personen naar ziekenhuis, derde opgepakt

De straten rond de Heilig Hartkerk werden donderdagvoormiddag opgeschrikt door sirenes van politiewagens en ambulances. Oorzaak was een straatgevecht waarbij minstens drie personen waren betrokken. De lessen in de basisschool in de straat kunnen gewoon blijven doorgaan

De feiten speelden zich buiten af in Krekelberg, een straat in Sint-Amandsberg die gelegen is tussen de Dendermondsesteenweg en het Heilig Hartplein. “Twee personen werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de woordvoerder van de Gentse politie. “Het is nog niet duidelijk of er levensgevaar dreigt. Een derde persoon is opgepakt.”

De verwondingen zouden volgens de politie toegebracht zijn met een schroevendraaier.

De politie heeft de straat afgezet. De kinderen van de vrije basisschool De Krekel ondervinden geen hinder van het tumult. “De vechtpartij heeft niets met de school te maken en de lessen gaan gewoon verder door”, zegt directeur Ruth Melis. Meer nieuws later.