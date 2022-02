Man die hulp biedt bij ongeval met weggewaaide boom raakt zwaargewond

Een werknemer van Infrabel is donderdagochtend zwaargewond geraakt toen hij hulp bood na een ongeval op de E313 in Lummen. Daar was een boom op de weg terechtgekomen. De man kreeg een stuk kruin tegen het lichaam dat na een aanrijding in de andere rijrichting werd weggekatapulteerd.

De boom was rond 2.45 uur tussen het Klaverblad en de afrit Lummen-Industrie op de weg gevallen. Twee auto’s raakten in de rijrichting Luik bedolven onder de bomen. Een Hasseltse werknemer van Infrabel stopte en ging helpen. Toen er in de tegenovergestelde richting een auto op de boom knalde, schoot een stuk van de kruin weg en vloog tegen de Hasselaar aan. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis Oost-Limburg gebracht.

In een file die was ontstaan bij het vrijmaken van de E313 tussen het klaverblad en de afrit Lummen-Industrie reed rond 3.30 uur nog een auto achterop een vrachtwagen. De bestuurder moest uit het wrak worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis gebracht. De 47-jarige Beringenaar verkeerde op geen enkel moment in levensgevaar.

In de file moesten ook twee elektrische auto’s worden getakeld omdat de batterij op was. mm

