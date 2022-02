De reporters van Factcheckers kregen in zeven op de tien gevallen op simpel verzoek een doktersbriefje. — © VRT

Hasselt

Veertien op twintig huisartsen schreven een ziektebriefje uit, hoewel ze wisten dat de patiënt tegenover hen niet ziek was. Dat was de pijnlijke conclusie van een undercoverreportage van Eén-programma Factcheckers. “Zomaar een briefje schrijven, is een fout die niet goed te praten valt”, zegt huisarts Staf Henderickx.