Koning Albert, koningin Paola en prinses Delphine verschijnen voor het eerst samen in het openbaar

Naast koning Filip en koningin Mathilde tekenden ook koning Albert, koningin Paola, prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent, prinses Claire, prinses Lea, prinses Delphine en haar partner James O’Hare donderdag aanwezig. Koning Albert (met om een onbekende reden een pleister op het hoofd) liep met een wandelstok, en ging – net als koningin Paola – snel zitten. Hij zat in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken op de eerste rij aan de linkerkant, prinses Delphine op de tweede rij rechts.

Na afloop van de mis donderdag, namen de leden van de koninklijke familie kort de tijd om enkele royaltyfans te begroeten. Ze kregen bloemen en cadeaus.

© dhs

Het is de eerste keer dat koning Albert, koningin Paola en prinses Delphine samen in het openbaar verschenen. Prinses Delphine was wel aanwezig op de nationale feestdag, maar daar komt koning Albert sinds zijn troonsafstand in 2013 niet meer naartoe.

Albert en Delphine waren in februari vorig jaar ook te gast op de herdenking van de overleden leden van de koninklijke familie, maar er was toen geen eucharistieviering. Omwille van coronamaatregelen bezochten de leden van de koninklijke familie de crypte van de kerk van Laken toen apart, per koppel en op verschillende tijdstippen. Daardoor kruisten Albert en Delphine elkaar niet. Het was toen de eerste keer dat de kersverse prinses een officiële activiteit van het koningshuis meemaakte.

Al sinds 1935, het jaar van het overlijden van koningin Astrid, herdenkt de koninklijke familie jaarlijks de gestorven familieleden op 17 februari. Dat is de dag, in 1934, toen koning Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames.

© dhs

© dhs