Jonge verdachten tonen hoe ze David Polfliet (42) neergestoken hebben: vader en broer slachtoffer aanwezig op reconstructie

Aan het park Hof Ter Welle in het Oost-Vlaamse Beveren-Waas is sinds donderdagochtend de reconstructie aan de gang van de moord op David Polfliet (42). Bijna een jaar geleden werd de man neergestoken door enkele minderjarigen, nadat ze hem naar daar hadden gelokt via een datingapp. Ook de vader en de broer van slachtoffer David Polfliet zijn aanwezig op de reconstructie.

Rond 9 uur donderdagmorgen zijn de daders en hun advocaten aangekomen in het Hof Ter Welle, waar David Polfliet op 6 maart vorig jaar werd vermoord. Het park is daarvoor helemaal afgesloten. Ook advocaat Thomas Gillis is aanwezig op de reconstructie, hij staat de familie van David bij en bevestigt dat de vader en broer van David aanwezig op de wedersamenstelling. “Voor hen is het belangrijk dat zij na een jaar eindelijk weten wat er echt gebeurd is”, zegt hij.

Momenteel zouden twee van de drie daders hun volledige medewerking al verleend hebben aan de reconstructie. Na de middag volgt de derde en laatste verdachte. Hij zal dan tonen hoe alles verlopen is.

(Later meer)

Een voor een worden de verdachten naar de plaats delict gebracht om hun versie van de feiten te vertellen. — © Joris Herregods

Op 6 maart 2021 werd David Polfliet naar een park gelokt, waar de verdachten hem neerstaken en voor dood werd achtergelaten. — © bfs

