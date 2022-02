Code oranje vannacht al van start: nachtleven kan om middernacht beginnen

Het Overlegcomité besliste dat code oranje van de coronabarometer op 18 februari van kracht wordt. Dat betekent onder meer dat het sluitingsuur in de horeca wegvalt en het nachtleven opnieuw open kan. Echter, het KB dat die nieuwe regels een juridische basis moet geven, is nog steeds niet gepubliceerd.

Het kabinet-Verlinden laat nu weten dat, na evaluatie en overleg met de lokale besturen, beslist is dat het KB in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht zal ingaan – zoals voorzien door het Overlegcomité dus. De enige uitzondering is dat de mondmaskerplicht voor kinderen tot en met elf jaar pas een dag later, op zaterdag 19 februari, vervalt. Het KB zelf wordt donderdag in de loop van de dag verwacht.

LEES OOK. In Gent waren café- en clubuitbaters sowieso al van plan om vannacht vanaf middernacht te openen: “We zij niet van plan om ooit nog dicht te gaan”

Eerder klaagden horeca-uitbaters al dat ze het nieuws hadden gekregen dat ze per 18 februari mochten openblijven na middernacht, maar dat daarvoor de wettelijke basis ontbrak. Onder meer in de Gentse Overpoortstraat dreigden de studentencafés daarmee donderdagnacht de coronamaatregelen te overtreden. Burgemeester Mathias De Clercq had wel al laten weten dat de uitgaansbuurt niet zou worden ontruimd als de omschakeling naar code oranje nog niet bekrachtigd zou zijn.