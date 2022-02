Opnieuw jongetje (9) vast in waterput, ditmaal in Afghanistan: “Haidar, praat met me. Gaat het, mijn zoon?”

In Afghanistan zit een 9-jarig jongetje sinds dinsdag vast in een 25 meter diepe put. De reddingsactie is in volle gang.

Het is momenteel onduidelijk hoe Haidar (9) in de droge put in het dorp Shokhak, in de zuidoostelijke provincie Zabul, viel. Op videobeelden gemaakt door een camera die in de 25 meter diepe put neergelaten werd, is te zien hoe het jongetje op de bodem van de put zit. Hij kan zijn armen en bovenlichaam bewegen.

In één van de video’s huilt en kreunt de jongen, in een andere horen we hem praten met zijn vader. “Haidar, praat met me. We proberen je eruit te krijgen. Gaat het, mijn zoon? Praat met me en huil niet, we werken eraan om je eruit te krijgen”, zei de vader. “Oké, ik blijf praten”, antwoordt de jongen met een klein stemmetje.

De reddingsactie om de jongen uit de put te halen is momenteel in volle gang. “Er is een team aanwezig met een ambulance, zuurstof en andere noodzakelijke dingen om het kind te redden”, aldus Abdullah Azzam, secretaris van vicepremier Abdul Ghani Baradar. “Zijn gezondheid is goed, hij vraagt enkel soms om voedsel en water.” Graafmachines graven grote greppels in de aarde, in een poging om zo toegang te krijgen tot de put.

Het ongeval doet denken aan dat van de kleine Rayan (5), die twee weken geleden in Marokko in een waterput viel. Die jongen overleed ondanks een grootschalige reddingsactie na vijf dagen.