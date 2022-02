Italiaanse politie dient maffia slag toe: meer dan zestig maffiosi opgepakt

In de strijd tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel heeft de Italiaanse politie meer dan zestig mensen opgepakt, zo hebben de Carabinieri in Rome donderdag meegedeeld.

De operatie in de kuststeden Anzio en Nettuno spitste zich toe op de Calabrische maffia, de ‘Ndrangheta. Er zijn 39 verdachten in de gevangenis beland, 26 anderen staan onder huisarrest. Onder de verdachten zijn er ook twee politiemensen die de maffia informatie zouden hebben verstrekt.

Het was één der grootste operaties tegen de ‘Ndrangheta van de jongste tijd. Die maffia is volgens de politie in vele delen van Italië actief, maar ook internationaal zoals in Duitsland, Canada of Zwitserland.

In hun onderzoek sinds 2018 vlooiden de maffiajagers naar eigen zeggen uit dat de clans door intimidatie de controle over de plaatselijke economie en afvalverwerking willen verwerven. Bovendien stuurden twee bekende kopstukken de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. De drugs werden in een laboratorium klaargemaakt om ze later in het zuiden van Rome te verkopen.

Justitie wrijft de verdachten lidmaatschap van de maffia, internationale drugshandel, afpersing en onwettig wapenbezit aan.