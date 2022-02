LIVE. Stormweer trekt over Vlaanderen

Storm Dudley heeft woensdagnacht met name lelijk huisgehouden in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, al bleef de schade wel grotendeels beperkt. Maar het ergste moet vermoedelijk nog komen: het KMI waarschuwt ook vandaag en de komende dagen voor onstuimig weer, met rukwinden tot 110 kilometer per uur. Het noodnummer 1722 voor storm- en waterschade is geactiveerd.