Gerechtelijk onderzoek in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke: politie sluit gebouw af “na incident”

Het is nog niet duidelijk waarom politiemensen deze voormiddag in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje zijn binnengegaan. Daar zouden ook speurders van een gerechtelijk lab bij geweest zijn.

In ieder geval is het kinderdagverblijf, dat gevestigd is in een open bebouwing in een residentiële wijk van de Gentse deelgemeente, volledig afgesloten voor iedereen.

Kind en Gezin is op de hoogte van het onderzoek door de politie “na een incident” maar geeft voorlopig geen verdere commentaar.

Het kinderdagverblijf was in 2016 al eens failliet verklaard.