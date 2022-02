Amazon bouwt in Antwerpen eerste bezorgcentrum in België, goed voor vijftig jobs

Met een eerste sorteercentrum bouwt de Amerikaanse webreus Amazon verder aan een eigen bezorgingsdienst in ons land. Dat is slecht nieuws voor Bpost, dat al jaren de vaste bezorger van Amazon in België is.

De Amerikaanse e-commercereus Amazon wil eind dit jaar een eerste bezorgcentrum in Antwerpen openen. Amazon doet dat om aan de toenemende vraag te voldoen en de capaciteit aan zijn bezorgnetwerk uit te breiden, laat het weten in een persbericht. Amazon zal de site zelf beheren en zal naast zijn bestaande bezorgpartners in België samenwerken met kleine en middelgrote onafhankelijke lokale bezorgers.

Het bezorgcentrum, in Blue Gate Antwerp, vlak bij de Schelde, zal pakketten krijgen vanuit de bestaande Europese sorteercentra, onder meer in Frankrijk en Duitsland. In Antwerpen zullen de pakketten dan per adres worden gesorteerd en door onafhankelijke Belgische transportbedrijven worden afgeleverd bij klanten in het stadscentrum en de wijdere omgeving van Antwerpen.

Het nieuwe centrum is de volgende stap in de uitbouw van een eigen netwerk van pakjesbezorgers in ons land, waar De Standaard eerder over berichtte. Maar dat is tegelijk slecht nieuws voor Bpost, waar Amazon in het zuiden van het land goed is voor een op de vijf pakjes. Bpost blijft een sleutelpartner van Amazon, zegt een woordvoerder. Maar de vakbonden van Bpost vrezen dat Amazon ‘het laaghangende fruit wil plukken’ door alleen dichtbevolkte gebieden te bedelen, terwijl Bpost dreigt achter te blijven met de grotere en moeilijker te behandelen pakjes of de ­afgelegen klanten.

Vijftig nieuwe banen

De toekomstige site zal eind 2022 operationeel zijn en meer dan 50 directe banen creëren, zowel op managementniveau als voor sorteermedewerkers in het bezorgcentrum. Daarnaast zullen meer dan 200 chauffeurs die voor lokale bezorgbedrijven werken pakketten bij het bezorgcentrum ophalen en bij Amazon-klanten afleveren.

‘Sinds Amazon actief is in België heeft het een vertrouwensband opgebouwd met verschillende bezorgers in het land en het zal ook in de toekomst nauw met deze partners blijven samenwerken’, zegt Robert Viegers, Directeur van Amazon Logistics Europe. Amazon blijft investeren in transportinfrastructuur en andere innovatieve manieren, klinkt het nog en innoveert ook in ‘last mile delivery’-oplossingen.