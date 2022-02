Agenten vatten bestuurder na achtervolging, maar worden gebeten, gewurgd, en geslagen met kassei

Woensdagnamiddag omstreeks 13.30 uur kreeg de politie van politiezone Regio Puyenbroek een melding van een voertuig dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Zaffelare (Lochristi). Ter hoogte van de R4 in Mendonk (Gent) kreeg de politie het voertuig in het vizier. Toen de bestuurder van het voertuig de politie opmerkte, nam hij tegen hoge snelheid de vlucht. De politie zette de achtervolging in.

De bestuurder reed zichzelf klem ter hoogte van een bedrijf aan de Korte Mate in Desteldonk. Hij nam te voet de vlucht op het bedrijventerrein. De twee politieagenten zetten de achtervolging in en konden de verdachte vatten. Deze verzette zich hevig en er ontstond een schermutseling. Eén agent kreeg een grote kassei op het hoofd en werd door de verdachte in de hand gebeten. De andere agent kreeg slagen toegediend en de verdachte probeerde hem te wurgen.

Ondertussen kwamen agenten van politiezone Gent en de Scheepvaartpolitie ter plaatse en konden de verdachte arresteren. Het gaat om een 27-jarige man uit Koekelberg.

Beide agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De agent die de kassei tegen het hoofd kreeg had een hoofdwonde die moest gehecht worden. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis voor observatie. De andere agent had schaafwonden in het aangezicht, hals en mond, en wurgsporen in de hals. Er werd een wetsdokter aangesteld om de verwondingen van beide agenten vast te stellen. Ze zijn beiden voor meerdere dagen arbeidsongeschikt.

De verdachte wordt in de loop van donderdag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, op verdenking van poging tot doodslag. Het parket vraagt zijn aanhouding.