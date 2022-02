De colafles werd in 1974 tijdens de bouw van de Spinhallen ingemetseld in de muren. — © Gemeente Dessel

Dessel

Tijdens de afbraakwerken van de Spinhallen in Dessel is een bijzondere vondst gedaan: een colaflesje met een brief erin. De boodschap blijft vooralsnog geheim, want alle pogingen om de brief uit de fles te halen zijn tot nu toe mislukt. “We gaan op het schepencollege bespreken wat er nu moet gebeuren.”