Meer troepen en paraatheid aangescherpt, stelt Amerikaanse defensieminister Austin vast: tegendeel van terugtrekking

Samen met de rest van de NAVO blijven ook de Verenigde Staten hopen dat Rusland de daad bij het woord voegt over een terugtrekking van de troepen die in en rond Oekraïne gestationeerd zijn. Vandaag ziet Washington echter het tegendeel, zei de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin na afloop van de tweedaagse top met de andere NAVO-ministers van Defensie. “We zien meer troepen, dichter bij de grens en de paraatheid in de Zwarte Zee wordt aangescherpt”, zei de oud-militair. “Ik weet uit eerste hand dat je zoiets niet voor niets doet, en zeker niet als je op het punt staat in te pakken.”