CEO BioNTech: COVID is een blijver, maar de wereld is “beter voorbereid”

De wereld is “steeds beter voorbereid” op de nieuwe varianten van COVID-19 waarmee we nog jaren zullen moeten leven. Dat heeft Ugur Sahin, de baas van BioNTech, het farmaceutisch bedrijf achter het eerste boodschapper-RNA-vaccin, donderdag gezegd.

“Er komen andere varianten”, benadrukt Sahin, “omdat het virus zal blijven muteren. Er circuleren nu al andere varianten in de wereld. We leren echter steeds meer en we zijn er beter op voorbereid.”

De BioNTech-CEO zegt dat we moeten accepteren dat we de komende tien jaar met het virus zullen moeten leven.

Het Duitse farmaceutische bedrijf waar hij aan het hoofd staat, heeft samen met Pfizer een van de twee mRNA-vaccins ontwikkeld die momenteel op de markt zijn. BioNTech werkt momenteel aan een nieuwe versie die aangepast is aan de omikronvariant.

Gegevens over de lopende klinische studie met het aan omikron aangepaste vaccin zullen in maart beschikbaar zijn, vertelt hij. In de Duitse krant Bild verduidelijkt de CEO dat het vaccin indien nodig in april of mei kan worden toegediend, hoewel tal van Europese landen hun coronamaatregelen momenteel versoepelen of al hebben opgeheven.

In België gaat komende nacht code oranje in en ook Engeland en Frankrijk hebben al enkele beperkingen opgeheven. Nederland kondigde dinsdag zijn stappenplan aan voor een geleidelijke terugkeer naar normaal, Oostenrijk en Zwitserland volgden woensdag. Noorwegen en Denemarken lieten de afgelopen weken de meeste maatregelen al vallen.