Rusland zet Amerikaanse vice-ambassadeur het land uit

“We roepen Rusland op te stoppen met ongegronde uitzettingen van Amerikaanse diplomaten. We denken na over onze reactie”, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De reden voor de uitwijzing van Gorman is vooralsnog onduidelijk. De relatie tussen Moskou en Washington zit onder het vriespunt, nu de VS bijna dagelijks waarschuwen voor een mogelijke in val in Oekraïne.