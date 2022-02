OVERZICHT. Vanaf middernacht weer alle remmen los, maar wat verandert nog allemaal in code oranje?

Vanaf middernacht is het weer voluit knallen in de horeca en uitgaansbuurten. We schakelen dan immers over van code rood naar code oranje, zoals het Overlegcomité vorige vrijdag heeft beslist. Het Koninklijk Besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is vrijdagmiddag in het Staatsblad gepubliceerd. Maar wat staat daar nog allemaal in?

Telewerk

Tot nu toe was iedereen die thuis kon werken verplicht om dat vier dagen per week te doen. Die verplichting valt nu weg. Telewerken wordt nu aanbevolen. Wat ook weer kan op het werk: teambuildings en bedrijfsevenementen.

Winkelen

Winkels mogen voortaan onbeperkt weer klanten toelaten. Ze hoeven dus niet meer te tellen hoeveel mensen er per vierkante meter rondlopen, en ook niet of mensen maximaal met twee komen winkelen. Want ook die verplichting valt weg. Dat is tevens voor (jaar)markten, braderijen, rommelmarkten en kermissen het geval. Voor nachtwinkels valt het sluitingsuur weg.

Horeca

Ook voor de horeca valt het sluitingsuur – momenteel nog middernacht – weg. Net zoals het maximaal aantal mensen per tafel. Voortaan mag je overigens weer aan de toog hangen.

Mondmaskers zijn enkel nog verplicht voor het personeel. Als de CO2-concentratie niet onder 1.500 ppm raakt, moeten de tafels wel op 1,5 meter van elkaar worden gezet of andere maatregelen worden genomen. En wanneer in een (dans)café veel wordt bewogen of gedanst en er meer dan 900 ppm CO2 in de lucht hangt, moet het aantal klanten beperkt worden tot 70 procent.

Nachtleven

Discotheken en dancings mogen de deuren weer openen. Dat gebeurt volgens de afspraken die midden vorig jaar rond het Corona Safe Ticket (CST) zijn gemaakt en onder de regels die voor de horeca gelden. In de publieke ruimtes is een CO2-meter verplicht.

Georganiseerde activiteiten

Voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten – zoals een carnavalsoptocht - is er geen maximumcapaciteit meer. Binnen is dat wel nog zo: tweehonderd personen. Let wel: dit gaat niet om sportactiviteiten.

Privé-evenementen

Feesten, fuiven, td’s,… het kan weer allemaal. Gaat het om evenementen met meer dan tweehonderd personen, dan mag niet meer dan 70 of 80 procent van de capaciteit gebruikt worden van de locatie waar het evenement plaatsvindt. Maar die verplichting valt weg als binnen voor een goede luchtkwaliteit wordt gezorgd. Idem voor buitenevenementen waar anti-crowdingmaatregelen gelden en er een goede compartimentering is.

Een mondmasker is enkel nog verplicht als je neerzit.

Publieke evenementen

Voor evenementen met minder dan vijftig personen binnen of minder dan honderd personen buiten is geen Corona Safe Ticket nodig. Voor alles wat groter is wel. Gaat het om meer dan tweehonderd personen, dan gelden dezelfde beperkingen als voor private evenementen (zie hierboven). Ook de regels rond mondmaskers zijn dezelfde.

Mondmaskers

Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker meer te dragen. En dit vanaf zaterdag 19 februari.

Reizen

Wie niet in België woont, maar hier wel rondloopt, moet voortaan een geldig CST op zak hebben, ongeacht de kleurcode van het land waar ze vandaan komen. Dat geldt ook voor reizigers uit derde landen (buiten de EU en Schengen), maar zij hoeven straks niet nog eens een extra pcr-test af te leggen.

Wat de geldigheidsduur van het CST betreft, kijkt ons land naar de termijnen die in de EU gelden. De basisvaccinatie is 270 dagen geldig. Voor wie een boosterprik kreeg, is dat onbeperkt. Een herstelcertificaat blijft na een positieve test 180 dagen groen.