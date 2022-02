Hein Vanhaezebrouck kampt plots met flink wat afwezigen: “Offensieve weelde is even verdwenen”

“We zullen vooral bezig moeten zijn met onze wedstrijd maar we zullen alles safe moeten houden in en rond het stadion”, houdt Hein Vanhaezebrouck dezer dagen ook de weerkaarten aandachtig in de gaten. “Ze spreken over de zwaarste storm in de laatste 30 jaar, dan hou ik mijn hart toch vast. Je kunt er echter niets aan doen. Hopelijk vallen er geen slachtoffers en blijft de materiële schade binnen de perken.”

Ook zonder een stormwind blijkt AA Gent in aanloop naar het duel met de Métallo’s toch al wat averij opgelopen te hebben: “Darko Lemajic viel op training op zijn hoofd en kampt nu met pijn in de nek. Hij is er sowieso niet bij. Daarnaast komt deze match ook voor Joseph Okumu net iets te vroeg. Gianni Bruno is er morgen evenmin bij. Hij moet binnenkort een operatie ondergaan omwille van een blessure aan de adductoren. Sulayman Marreh is evenmin fit want hij herstelt nog van een blessure die hij opliep tijdens de Afrika Cup.”

Darko Lemajic — © Matteo Cogliati

Hierdoor moet Hein Vanhaezebrouck toch wat puzzelen want Julien De Sart zit vrijdagavond de eerste van twee speeldagen schorsing uit. “Zo’n schorsing is altijd vervelend, zeker als het gaat om jongens die veel hebben gespeeld. We wisten dat dit er zat aan te komen maar je mag er ook niet meer van maken. Er zijn nu andere jongens die de kans krijgen om zich te manifesteren maar de offensieve weelde die we voor Nieuwjaar hadden, is nu wel even verdwenen.”

“Elisha heeft duidelijk al stappen gezet”

“We kunnen ook wat schuiven hé. Roman Bezus heeft toch al een paar trainingen met de groep meegedaan, dat verliep vrij goed. Hij zal bij de groep zitten, ook al is hij nog niet 100%. Elisha Owusu komt ook in aanmerking natuurlijk”, aldus de Gentse coach die de Franse middenvelder de voorbije maanden ook wel stappen heeft zien zetten. “Toen ik aankwam, dacht hij vooral defensief en stond hij vaak alleen, waardoor hij ook mee verzoop. Nu denkt de hele bemanning mee in stormsituaties.”

Elisha Owusu — © BELGA

Toch verwacht HVH ook meer van het gewezen jeugdproduct van Olympique Lyon: “Elisha moest ook werken aan zijn spel in balbezit, daarin heeft hij ook al duidelijk stappen gezet. We zien hem nu al dingen doen, die hij vroeger nooit zou doen. Dat zit niet van nature in zijn spel en hij heeft dat moeten oppikken. Hij voelt ook al dat bepaalde zaken vlotter gaan. Al is een training anders dan in een wedstrijd.”

Hierdoor is het zeker niet onmogelijk dat Vadis Odjidja morgenavond bij de Buffalo’s in een meer controlerende rol zal spelen: “Vadis kan zeker ook op die positie uit de voeten. We hebben zeker wel meerdere opties. Ik kijk dus ook wel uit naar wat anderen zullen doen. Julien voegt natuurlijk wel enkele specifieke toe dingen toe, terwijl andere spelers misschien andere zaken aanleveren. Ik verwacht dan ook geen copy cat maar wil dat iedereen zijn eigen spel brengt. We kunnen inderdaad wel wat schuiven met jongens die offensief gevormd zijn maar ook iets meer defensief uit de voeten kunnen, zoals bijvoorbeeld iemand als Hjulsager die dat ook wel aan kan.”