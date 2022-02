Beschieting van kleuterschool in Donbass is Russische ‘false flag’-operatie, zegt Johnson

De beschieting van een kleuterschool in de Oost-Oekraïense Donbass is volgens de Britse premier Boris Johnson een false flag-operatie van de Russen, bedoeld om Russische militaire actie te rechtvaardigen. “Deze operatie was bedoeld om de Oekraïners in diskrediet te brengen, om een voorwendsel te hebben, een valselijke provocatie voor een Russisch optreden”, aldus Johnson bij een bezoek aan een militaire basis in Lincolnshire. “We vrezen echt dat we de komende dagen meer van zulke zaken zullen zien.”