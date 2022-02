De spannendste competitie van het land: Club NXT en Gentse U21 strijden met Standard om laatste twee gegeerde plaatsjes in 1B

Voor de eerste keer ooit gaat het in de Belgische beloftencompetitie om de knikkers. Alle topclubs willen volgend seizoen immers met hun beloften in 1B uitkomen, ondanks de kost van 1 à 1,5 miljoen euro. Genk en Anderlecht zijn oppermachtig en staan al met anderhalf been in 1B, Club NXT en Gent moeten nog afrekenen met Standard. Waarom willen onze topclubs zo graag een tweede ploeg in het profvoetbal?