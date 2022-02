Opendeurbeleid van NAVO is voor Kremlin een “provocatie”

Volgens Lavrov staat de deur van de NAVO “heel open”. Hij verwijst hiervoor naar de weigering van het bondgenootschap om het concept van “ondeelbaarheid van de veiligheid” toe te passen, “na lange pogingen om de discussie uit de weg te gaan”. Het Kremlin begrijpt onder die ondeelbaarheid dat de veiligheid van elk land onafscheidelijk is van die van andere landen in de regio. De NAVO-strategie zou die ondeelbaarheid volgens Moskou in gevaar brengen, en staat centraal in de Russische pogingen om de grote ontplooiing van troepen aan de Oekraïense grens te rechtvaardigen.

“De NAVO heeft gezegd dat er geen sprake kan zijn van dat concept toe te passen, omdat de wettelijke garanties voor veiligheid enkel gegeven kunnen worden binnen de NAVO, en niet daarbuiten”, verduidelijkte Lavrov.

In het langverwachte Russische antwoord op de Amerikaanse en NAVO-voorstellen over de veiligheid in Europa, dat donderdag verstuurd werd, dreigt Moskou ermee te reageren, ook militair, als de VS niet instemmen met de belangrijkste veiligheidseisen van de Russen. Net zoals in een eerder Russisch voorstel dringen ze er nu ook weer op aan dat alle Amerikaanse troepen in Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa en de Baltische landen zich terugtrekken.