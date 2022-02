OVERZICHT. Geen Belgische ploegen in actie vanavond, wel acht Belgen om naar uit te kijken in Europa

Dries Mertens (Napoli, Europa League)

Uiteraard is het vooral uitkijken naar de wedstrijd tussen Barcelona en Napoli. Of Dries Mertens (34) aan de aftrap komt, is nog onzeker. De Rode Duivel schommelt dit seizoen tussen de basiself en de bank. Spits Victor Osimhen (ex-Charleroi) was onzeker met last aan de knie, maar komt gewoon aan de aftrap. Daardoor moet Dries Mertens vrede nemen met een invalbeurt in Camp Nou.

© ISOPIX

Axel Witsel en Thorgan Hazard (Dortmund, Europa League)

De invloed van de Rode Duivels bij Dortmund is dit seizoen niet meer zo groot als voorheen. Thomas Meunier (30) is wel basisspeler, maar ligt momenteel in de lappenmand. Thorgan Hazard (28) ontbrak afgelopen weekend nog terwijl hij niet geblesseerd of geschorst was. Donderdagavond begint hij op de bank. Axel Witsel (33) is ook geen basisspeler meer, al stond hij afgelopen weekend wel nog eens 90 minuten tussen de lijnen. Ook in de Europa League mag hij nog eens starten. Tegenstander donderdagavond is het Schotse Rangers.

© BELGAIMAGE

Adnan Januzaj (Real Sociedad, Europa League)

In België is hij volledig uit de schijnwerpers verdwenen, maar bij Real Sociedad is Adnan Januzaj (27) een belangrijke basispion. De vleugelaanvaller zit over alle competities heen aan vier doelpunten en drie assists in 33 wedstrijden dit seizoen. Met RB Leipzig is de tegenstand in de Europa League niet mals voor Real Sociedad.

© EPA-EFE

Yorbe Vertessen (PSV, Conference League)

PSV komt in de Conference League uit tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Voor Yorbe Vertessen (21) brak dit seizoen helemaal door bij het eerste elftal met zeven goals en drie assists in negentien wedstrijden, maar in de basis is er meestal geen plaats voor onze jonge landgenoot. Ook donderdagavond zal Vertessen wellicht vrede moeten nemen met een invalbeurt. Vleugelaanvaller Johan Bakayoko (18) en doelman Maxime Delanghe (20) maken vanwege de vele blessures bij PSV ook deel uit van de selectie.

© ISOPIX

Loïs Openda (Vitesse, Conference League)

Loïs Openda (22) is een garantie op doelpunten. Met veertien stuks over alle competities heen is hij ook dit seizoen weer aardig bezig met Vitesse. Op het veld van Rapid Wien wordt de Jonge Duivel, die nog altijd eigendom is van Club Brugge, begint Openda zoals steeds in de basis.

© ISOPIX

Youri Tielemans (Leicester City, Conference League)

Timothy Castagne (26) speelde dit jaar nog geen minuut voor Leicester City. De rechtsback werd half januari geopereerd aan zijn dijbeen en staat vermoedelijk nog een kleine maand aan de kant. Youri Tielemans (24) houdt de Belgische eer hoog bij The Foxes, al is hij er wellicht bezig aan zijn laatste seizoen. Tielemans wil komende zomer een stap hogerop zetten en opnieuw Champions League spelen. Leicester neemt het donderdagavond op tegen het Deense Randers FC.

© ISOPIX

Omar El Kaddouri (PAOK Thessaloniki, Conference League)

Een vergeten Belg. Omar El Kaddouri (31) werd geboren in Brussel en speelde twee jaar in de jeugd van Anderlecht, waarna hij op jonge leeftijd al naar Italië trok. De aanvallende middenvelder speelde twee interlands voor de Belgische U21 en koos nadien definitief voor de Marokkaanse nationale ploeg. Met het Griekse PAOK Thessaloniki speelt El Kaddouri donderdagavond op het veld van het Deense Midtjylland. Wellicht moet hij vrede nemen met een invalbeurt.