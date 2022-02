Tinne Van der Straeten tijdens debat over kernuitstap: “Regering beslist op basis van feiten, geen slogans”

De piekende energieprijzen van vandaag zijn niet het gevolg van de kernuitstap, maar wel van 20 jaar non-beleid en stilstand. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) donderdag verklaard in de Kamer, waar ze opnieuw aan de tand werd gevoeld over die geplande sluiting van de kerncentrales in 2025. Ze benadrukte dat centrales van 40 jaar oud ons niet gaan helpen aan lagere prijzen en meer zekerheid.

Het is niet voor het eerst dat de plenaire Kamer debatteert over de kernuitstap. De discussie werd deze week nieuw leven ingeblazen door een oproep uit werkgevershoek om de twee jongste kerncentrales na 2025 open te houden - een mogelijkheid die het regeerakkoord voorziet. Meerderheidspartij MR is al langer voorstander van die levensduurverlenging, maar ook Open Vld en CD&V lijken de deur wat verder op een kier te zetten. Daarbij wordt ook naar de geopolitieke situatie gekeken en de invloed op de gasprijzen.

Minister Van der Straeten bevestigde dat de regering op 18 maart de knoop zal doorhakken. “We gaan dat niet doen op basis van een mening, een facebook-advertentie of buikgevoel. Maar op basis van cijfers, rapporten en studies”, onderstreepte de groene minister.

Daarbij voerde ze ook aan dat niemand vandaag ontsnapt aan de hoge energieprijzen. Die staan dus los van de kernuitstap. Bovendien zullen 40 jaar oude centrales ons niet helpen aan lage prijzen en bevoorradingszekerheid, aldus Van der Straeten. Ze verwees daarvoor naar Frankrijk, waar vandaag 20 procent van de kerncentrales uitligt.

Meteen plaatste ze ook de rol van Russisch gas - en het conflict met Oekraïne - op ons land in perspectief. Vier procent van ons gas komt uit Rusland. Van de volumes die België binnenkomen, hebben we een derde zelf nodig, wat dus de bevoorrading niet in gevaar zou mogen brengen. Bovendien wordt driekwart van het gas rechtstreeks geleverd aan de eindgebruiker. De kernuitstap heeft daar geen enkele impact op, luidde het.