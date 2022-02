Leiden gedetineerden straks ‘luxeleventje’ in voormalig viersterrenhotel? “Alsof iedereen thuis een hangtoilet en inloopdouche heeft”

Als minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn zin krijgt, neemt een vijftigtal gedetineerden nog dit jaar zijn intrek in het voormalige viersterrenhotel Falko in het centrum van Wolvertem (Meise). Daar zouden ze terechtkomen in enkele luxueuze kamers, en net dat stuit de burgemeester en omwonenden tegen de borst. “Hangtoiletten? Mijn zoon moest het doen met een wc-emmer achter een houten paneel”, zeg bewoner Jules (78).