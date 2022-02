Slachtoffer dodelijke haaienaanval is Britse duikinstructeur (35) die bijna ging trouwen

Een Britse duikinstructeur is woensdag doodgebeten door een witte haai bij Sydney, meldt Daily Mail. De laatste keer dat een haaienbeet iemand fataal werd voor de kust van Sydney was in 1963.

Het slachtoffer is de 35-jarige Britse man Simon Nellist. Hij werd woensdagmiddag aangevallen door het grote roofdier bij Little Bay, zo’n 15 kilometer van het centrum van miljoenenstad Sydney. In het water werden menselijke resten gevonden en stukken van zijn wetsuit.

Zijn vrienden onthulden donderdag dat het een ervaren duiker uit Engeland is. Hij woonde in Sydney, maar heeft nog steeds familie in Engeland. Hij hield van zwemmen en stond op het punt om te gaan trouwen met zijn partner.

Ooggetuigen die de aanval zagen gebeuren, zeggen dat de haai ’verticaal aanviel’ en ’als een auto in het water landde’, voordat het dier het lichaam in de oceaan sleepte. De haai was ongeveer twee keer zo groot als Nellist. De oceaan kleurde na de aanval rood van het bloed.

De aanval veroorzaakte paniek op het strand. Tientallen zwemmers, paddleboarders en vissers zagen het verschrikkelijke tafereel voor hun neus gebeuren.

© ISOPIX

De autoriteiten zijn niet van plan om de haai te doden. In plaats daarvan zullen ze proberen het dier weg te jagen van het vasteland.

De 35-jarige Brit stond bekend als een thrillseeker, hij hield van parachutespringen en was regelmatig in de sportschool te vinden. Hij was aan het trainen voor de Malabar Magic Ocean Swim, maar het evenement van zondag is naar aanleiding van het dodelijke haaien-incident geannuleerd.

Bloed in de zee

Dierenwelzijnsorganisatie Humane Society International zegt dat de haai zijn slachtoffer waarschijnlijk aanzag voor een hulpeloze zeehond omdat Nellist een wetsuit droeg.

Woordvoerder en bioloog Lawrence Chlebeck: “Het is zeer ongebruikelijk dat een haai een mens aanvalt. Normaal gesproken is een beet niet dodelijk. Ze bijten om erachter te komen wat het is. Zodra ze beseffen dat het is een mens is, gaan ze ervandoor. De meeste haaienbeten zijn eenmalig. Dit is een zeer tragische situatie.”

Hij vreest dat nabijgelegen vissers ingewanden in de zee gooiden, waardoor de haai per ongeluk naar de kust is gelokt. “Alles met bloed trekt haaien aan”, zegt hij. “Ik geef op geen enkele manier iemand de schuld, maar dit is iets waar we naar moeten kijken om zulke zeldzame gebeurtenissen beter te begrijpen.”