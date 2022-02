Weerman David Dehenauw: “Blijf zeker binnen bij windsnelheden van 140 km/u”

Krijgen we morgen de zwaarste storm in decennia over ons heen? Volgens David Dehenauw, hoofd voorspellingen bij het KMI, is het nog koffiedik kijken. In het meest extreme scenario zijn er windsnelheden tot 150 km/u en dan wordt code rood afgekondigd. “Voor stormwind is dat zéér uitzonderlijk”, vertelde hij donderdagnamiddag op Radio 1.

“In het meest optimistische scenario krijgen we aan de kust windstoten tussen 120 en 130 km/u. In het meest pessimistische scenario zal het waaien tot 140 of 150 km/u en dat in provincie West-Vlaanderen en eventueel ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De werkelijkheid zal allicht ergens in het midden liggen, maar het meest extreme scenario kan niet uitgesloten worden. Vanavond gaan we bij het KMI de situatie herbekijken op basis van nieuwe berekeningen.”

In het meest extreme geval zal het KMI code rood afkondigen voor de stormwind van storm Eunice. “Dat is voor alle duidelijkheid niet de situatie waar we van uitgaan, maar het is nodig dat we als overheid rekening houden met dit scenario, zodat we de dag zelf niet moeten improviseren.”

Geen risico op extreme regenval

Code rood voor stormwind is zéér uitzonderlijk. “Dat hebben we nog nooit gegeven sinds de invoering van het waarschuwingssysteem in 2004. Maar opnieuw: we mogen niet vooruitlopen op dat scenario.” Voor regen is code rood al wel eerder afgekondigd, maar voor extreme regenval hoeven we niet te vrezen. “Het zal af en toe eens regenen, maar het enige gevaar zal komen van de wind, niet van de neerslag.”

In het meest pessimistische scenario, met windsnelheden tot 150 km/u, moeten we volgens de weerman rekening houden met aanzienlijke schade. “Bomen kunnen omwaaien, daken van huizen kunnen schade oplopen, maar ook treinen of de kusttram lopen gevaar of kunnen hinder ondervinden. Daarnaast kunnen we ons best ook voorbereiden door werven en kranen te beveiligen.”

Moeten we dan best binnenblijven morgen? “Bij windsnelheden tot 120 km/u is het niet raadzaam om buiten te zijn en al zeker niet om te gaan fietsen”, aldus Dehenauw. “Bij 140 km/u is het al zeker niet verstandig om naar buiten te gaan. Bij die snelheden is er ook risico dat er projectielen voorbij vliegen.”

De piek van de storm zal volgens Dehenauw over ons land trekken tussen 14 en 18u.