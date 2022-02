“Frankrijk beleeft nu zelfs zijn nucleair horrormoment”: Tinne Van der Straeten verdedigt kernuitstap

Nee, de kernuitstap zorgt echt niet voor hogere prijzen of voor bevoorradingsproblemen. En ja, na 20 jaar non-beleid is het eindelijk tijd voor vernieuwing. Dat is samengevat de repliek van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) op de grote vraagtekens die niet alleen de werkgevers, maar ook de regeringspartners van de groenen plaatsen bij de sluiting van alle kerncentrales. “Frankrijk beleeft nu zelfs zijn nucleair horrormoment.”