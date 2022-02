Dierenpark Pairi Daiza is begonnen met de bouw van de grootste indoor jungle ter wereld. In een serre van 200 op 200 meter en van 23 meter hoog komt er tegen 2024 een ‘Amazonegebied’ waarin aapjes, vogels, vlinders maar ook lamantijnen zullen leven. Familie van de zeekoeien, jawel, want er komen ook heuse waterpartijen in. Kostprijs? 100 miljoen euro. En dat na twee coronajaren.