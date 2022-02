Het verhaal van de échte grootmeester van de misleiding die er z’n levenswerk van maakte om de vijand te destabiliseren

Eén vraag wordt zelden gesteld over het conflict rond Oekraïne: wat moet we nu geloven van de stroom berichten en wat niet? Zelfs in een moderne hybride oorlog is propaganda een belangrijk wapen. Om het moreel hoog te houden en dat van de vijand te kraken. Er is officiële propaganda en black propaganda, de kunst van de misleiding door in de huid van de tegenstander te kruipen. De echte grootmeester was niet Joseph Goebbels, maar de relatief onbekende Brit Sefton Delmer.