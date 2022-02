Leider van Canadese Vrijheidskonvooi spreekt volgelingen in tranen toe: “De kans is groot dat ik naar de gevangenis moet”

Het protest van de vrijheidskonvooien duurt nu al meer dan twee weken in Canada. Een deel van de provincie Ottawa is geblokkeerd en de truckers blokkeerden ook een hele tijd de belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan.

En het is waarschijnlijk nog niet gedaan. Tamara Lich, leider van het vrijheidskonvooi, heeft woensdag in een emotionele video op Youtube opgeroepen om de hoofdstad komend weekend opnieuw te bezetten. Maar Lich had ook een andere boodschap. In haar video zei ze dat ze verwacht dat ze naar de gevangenis zal gebracht worden. “De kans is vrij groot - ik denk dat het op dit moment onvermijdelijk is - maar ik ga morgen (donderdag, red.) waarschijnlijk ergens heen waar ik drie rechthoekige maaltijden per dag krijg. En dat is OK,” zei ze. “Het is oké. En ik wil dat je weet dat ik niet bang ben.” Ze legde haar hoofd in haar handen en voegde eraan toe: “Ik zal waarschijnlijk eindelijk wat kunnen slapen.”

Noodwet

De Canadese premier Justin Trudeau ondertussen gezegd dat er niets meer “vreemdzaam” is aan de betogingen en heeft daarom besloten om de noodwet te activeren en zo een einde te maken aan de chaos. “De illegale blokkades en bezettingen hebben niets te maken met vreedzame betogingen”, verklaarde de premier. Volgens hem is het dan ook tijd dat “het vertrouwen in de (overheids)instellingen wordt hersteld”.

Het is de tweede keer in vredestijd dat Canada gebruikmaakt van de wet. Justin Trudeaus vader, voormalig premier Pierre Elliott Trudeau, gebruikte ze tijdens de crisis in Quebec in oktober 1970. “De blokkades zijn een bedreiging voor de economie en onze relaties met handelspartners”, aldus Trudeau. Eerder schreef hij al in een brief aan de provinciepremiers dat de ingrijpende protesten “de democratie bedreigen en de reputatie van Canada in het buitenland ondermijnen”.

(sgg)