Prostitutie is een sector waar véél centen in omgaan, en dus ontsnapte de business ook in de coronacrisis niet aan nieuwe economische wetten. Steunmaatregelen waren er voor sekswerkers niet. Meer thuiswerk wel, net als minder zwart geld. “Vijftig euro kan je makkelijk uit het huishoudbudget laten verdwijnen, 750 euro niet.”