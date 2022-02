Baby in levensgevaar na opvang in crèche, andere ouders getuigen: “Onze tweeling stond vol blauwe plekken”

Kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke is door de politie verzegeld nadat een baby van een half jaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Het meisje liep een zwaar hersentrauma op. Drie personen, onder wie uitbaatster D.V. (36), werden opgepakt. Tegen ’t Sloeberhuisje werden in het verleden al verschillende klachten ingediend, onder meer voor mishandeling.