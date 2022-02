EUROPA LEAGUE. Dortmund gaat onderuit in eigen huis, vijf goals in Rusland

LEES OOK. Barcelona raakt niet voorbij Napoli in felbevochten Europa League-wedstrijd, Dries Mertens krijgt amper tien minuten

Borussia Dortmund flirt met de uitschakeling na een 2-4 thuisnederlaag tegen Rangers. In het Signal Iduna Park keek de thuisploeg bij de rust al tegen een 0-2 achterstand aan. James Tavernier bracht de bezoekers na 38 minuten van op de stip 0-1 voor, na handspel van Dan-Axel Zagadou. Drie minuten later was sluipschutter Alfredo Morelos er al met de 0-2.

Na de pauze scoorde Rangers nog twee keer, via John Lundstram (49.) en een owngoal van Zagadou (54.), die niet zijn beste avond beleefde. Dankzij treffers van Jude Bellingham (51.) en Raphael Guerreiro (82.) hielden de Borussen de hoop op kwalificatie toch nog levend. Axel Witsel was bij de rust in de kleedkamer gebleven, Thorgan Hazard kwam niet van de bank en Thomas Meunier was er wegens blessure nog niet bij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© ISOPIX

Met vijf treffers werd de eerste helft een doelpuntenkermis in Sint-Petersburg. Na iets meer dan een kwartier stond Betis al op een 0-2 voorsprong via Guido Rodriguez en Willian Jose, maar de thuisploeg vocht na twee vroege wissels terug en op het halfuur was alles te herdoen, na de aansluitingstreffer van de onvermijdelijke Artem Dzyuba en de gelijkmaker van Malcom. Andres Guardado (41.) zorgde er met 2-3 toch nog voor dat Betis met een voorsprong mocht gaan rusten. Na de pauze werd er niet meer gescoord.

© AP

Sheriff Tiraspol haalde het na doelpunten van Sebastien Thill (43.) en Adama Traore verrassend met 2-0 van Sporting Braga.

Donderdagavond staan er nog vier duels op het programma: Europa League-specialist Sevilla staat tegenover Dinamo Zagreb, Atalanta ontvangt Olympiakos, Club Brugge-killer Leipzig speelt gastheer voor het Sociedad van Adnan Januzaj en Lazio gaat op bezoek bij Porto. De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales.