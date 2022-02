Nadat Sinan Bolat gepast had voor een training wegens ‘transferitis’ en zo zijn toekomst bij AA Gent hypothekeerde, kwam Davy Roef plots onder de lat. In Brugge. Op zijn 28ste verjaardag dan nog. Als hij blijft keepen zoals de jongste twee matchen, blijft hij daar gewoon. Tweede doelman blijven, dat is niet het plan. “Ik wil graag méér stress.”