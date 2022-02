Vier keer op rij kampioen, maar Anderlecht moet besparen bij vrouwenploeg

Anderlecht werd vier keer op rij kampioen in het vrouwenvoetbal en ook nu staan de RSCA Women weer bovenaan in de Scooore Super League. Toch zal paars-wit vanaf volgend seizoen het budget - dat al niet te groot was - terugschroeven.

De voorbije jaren was er nog ruimte voor enkele topspeelsters zoals Tessa Wullaert of Tine De Caigny, maar in de toekomst zal Anderlecht zo’n topper niet meer aantrekken. De redenen voor de besparingen liggen voor de hand. Anderlecht moet op elke cent letten en het vrouwenvoetbal genereert weinig inkomsten. Ja, er is het tv-contract met Eleven, maar de thuismatchen worden vaak op het vrijwel lege oefencomplex van Tubeke gespeeld. Bovendien moeten er sinds 1 januari ook opleidingsvergoedingen betaald worden in het vrouwenvoetbal.

De besparingen bij de vrouwenploeg staan op de agenda. Tessa Wullaert - die nog contract heeft tot 2023 - kan dat wel uitdoen, maar paars-wit wil op een andere manier gaan werken met zijn U15, U18 en u21.. “We willen de filosofie van de hele club doortrekken naar de RSCA-women”, klinkt het. “Dat betekent dat we sterk zullen inzetten op het ontwikkelen van talent. Anderlecht wil meisjes uit Brussel en omgeving opleiden en hen toch nog omringen met de nodige ervaring. Ook coach Johan Walem staat achter die aanpak. We blijven ambitieus met de RSCA-women en zullen daarvoor inspanningen blijven leveren.” (vva, jug)