Moeten ze nog wat wennen? Op hun eerste gezamenlijke publieke activiteit… mijden koning Albert en prinses Delphine elkaar

Koning Albert (87) is voor het eerst in het openbaar verschenen met prinses Delphine (53). Ze woonden samen een herdenkingsmis van de koninklijke familie bij. In en rond de kerk van Laken hielden vader en dochter afstand van elkaar. Op geen enkel moment hadden ze oogcontact, laat staan dat er een begroeting of babbel was. Alhoewel ze elkaar privé al hebben teruggezien, moeten ze duidelijk nog wennen aan elkaar, zo zag onze royaltywatcher Wim Dehandschutter.