Gedreven door het leven: hoe Peter Verbeke uitgroeide tot Anderlecht-CEO hoewel hij op persoonlijk vlak niet gespaard bleef

Als Anderlecht straks meedoet voor de prijzen,zal dat ook de verdienste zijn van CEO Peter Verbeke (39). U kent hem als man van transfers en budgetten, maar in het voetbalprogramma ‘De kantine’ laat Verbeke vanavond in zijn ziel kijken. Ooit was hij concertorganisator, maar “de Gentenaar” verloor zijn pa aan een alcoholverslaving en heeft een zoontje met een ongeneselijke aandoening. Het leven was niet mild, maar de weerbaarheid van Verbeke is fenomenaal. “Wij leven heel positief, van dag tot dag.”